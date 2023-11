A música sem fronteiras dos Nihiloxica, música para derrubar muros, chega ao Vale Perdido

A banda anglo-ugandesa vem apresentar Source of Denial, percussões africanas e electrónica europeia, na primeira edição do festival, que decorre em Lisboa a partir desta quarta-feira.

São tambores e outras percussões ancestrais do reino do Buganda em dança febril com sintetizadores e ritmos electrónicos de clubes e raves no coração da Europa. É música gravada ao vivo num estúdio em Kampala, capital do Uganda, trabalhada em estúdio caseiro nos Países Baixos e em Inglaterra, e depois tocada em todo o mundo. É difícil de situar o som dos Nihiloxica, música sem fronteiras num mundo ocidental que as ergue sem pudor e com preconceito — também é sobre isso Source of Denial, álbum que apresentam neste seu regresso a Portugal, na próxima sexta-feira (Espaço 8 Marvila). A actuação surge integrada no festival Vale Perdido, em Lisboa, cuja primeira edição começa esta quarta-feira e se prolonga até domingo.