Europa para quem?

Ouve aqui o primeiro episódio do novo podcast da Rede Público dedicado aos assuntos europeus.

No primeiro episódio do Eurotopia, fazemos um percurso pelos principais desafios da União Europeia, dentro e fora de portas. A guerra na Ucrânia, o conflito no médio oriente e o alargamento da UE, são alguns dos tópicos em destaque.

Com Sofia Moreira de Sousa, Representante da Comissão Europeia em Portugal, e Teresa de Sousa, jornalista do PÚBLICO e especialista em assuntos europeus, e moderação de Joana Gama Gomes e André Teixeira.

Segue o podcast Eurotopia na Apple Podcasts, Spotify ou nas outras aplicações de podcasts.