Rali agita cidade de Cantanhede no próximo fim-de-semana

Prova abrange vários locais do concelho e resulta de uma parceria entre o Clube Automóvel do Centro e a autarquia. Competição é aberta ao público, com entrada gratuita.

A cidade de Cantanhede abre portas ao desporto motorizado, nos próximos dias 18 e 19 de Novembro, com o Rally Cantanhede Marquês de Marialva 2023. O evento é uma estreia no concelho e provém de uma parceria entre o Clube Automóvel do Centro e o município.

Para a prova estão previstos troços num total de 216 quilómetros, dos quais cerca de 80 são disputados ao cronómetro, ao longo de nove especiais de classificação, como se lê no regulamento apresentado. Os pontos arrecadados no decorrer da competição serão tidos em conta para o Campeonato Start Centro de Ralis, o Campeonato Promo Centro de Ralis e a Taça dos Campeões Regionais de Ralis – Claudino Romeiro e Rali Extra.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, considera que o evento contribui para colocar e projectar o concelho no centro deste tipo de competições. “É mais uma aposta que se insere na estratégia territorial que a autarquia está a desenvolver, no sentido de acentuar a visibilidade do município e dos seus principais activos económicos e turísticos”, referiu a autarca, no decorrer da sessão de apresentação da prova.

Fundado em 1966, o Clube Automóvel do Centro já conta com várias manifestações de desporto motorizado. O presidente do clube, João Miranda, frisou que um dos maiores objectivos do evento passou por conseguir percorrer todo o concelho de Cantanhede. “Sendo uma estreia neste concelho, os desafios foram muitos e continuarão a ser até ao final do rali”, revelou em declarações durante a apresentação.

Para o dia de sábado está planeada uma dupla passagem num troço entre as vinhas de Cantanhede. Para o serão nocturno está reservada uma Super Especial (etapas frequentemente mais acessíveis ao público), a decorrer no centro da cidade. Já no programa de domingo constam três troços, com dupla passagem por cada um. O momento de atribuição dos prémios aos pilotos e respectivas equipas vai ter lugar na Praça Marquês de Marialva, junto à Câmara Municipal de Cantanhede.

O orçamento para a realização da prova foi aprovado pelo executivo municipal no passado mês de Setembro, com uma atribuição de 40 mil euros ao Clube Automóvel do Centro.

Texto editado por Carla B. Ribeiro