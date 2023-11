Rema, Asake, Ninho e J Hus serão cabeças de cartaz do Afro Nation em Portimão em 2024

A quarta edição em solo português daquele que se reclama o “maior festival de afrobeats do mundo” decorre de 28 a 30 de Junho do próximo ano.

Os nigerianos Rema e Asake, o rapper francês Ninho e o britânico J Hus são os cabeças de cartaz do festival Afro Nation, que regressa a Portimão entre 28 e 30 de Junho de 2024, anunciou a organização.

Será a quarta edição em solo português daquele que a organização reclama ser "o maior festival de afrobeats do mundo". Os bilhetes são colocados à venda no dia 23 de Novembro.

Além do rapper e compositor nigeriano Rema, conhecido por temas como Calm down, sobem ainda ao palco principal, que será instalado na Praia da Rocha, os já referidos Asake, Ninho e J Hus, e ainda Omah Lay, Flavour, Tyla e The Composers, entre outros.

Para o palco secundário estão previstas as actuações de Major League Djz, Mellow & Sleazy, Kamo Mphela, Focalistic, Vifro deep, Uncle Waffles e Young Stuma, entre outros artistas.

Este ano, o evento juntou mais de 40 mil pessoas que assistiram aos concertos de Burna Boy, Little Simz, Wizkid, 50 Cent, Booba e Davido, num cartaz com mais de 50 nomes.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou devido às restrições impostas devido à pandemia da covid-19.