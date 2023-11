Terça na TV: Users, um homicídio e O Infiltrado

CINEMA

O Fiel Jardineiro

AMC, 14h45

Thriller de Fernando Meirelles baseado no best-seller de John Le Carré. Numa zona remota do Quénia, a activista Tessa Quayle (Rachel Weisz, Óscar de melhor actriz secundária) é brutalmente assassinada. O marido, um pacato diplomata (Ralph Fiennes), tenta perceber o que aconteceu. Acaba por ir dar aos meandros da indústria farmacêutica e às verdades que a mulher estava à beira de revelar.

Os Sonhadores

TVCine Emotion, 00h40

Passado na turbulenta Primavera de 1968, quando a voz da juventude francesa reverberava pela Europa, o filme de Bernardo Bertolucci narra a autodescoberta de três estudantes. Isabelle (Eva Green) e o irmão (Louis Garrel) convidam um jovem americano (Michael Pitt) a ficar no seu apartamento. Vão então estabelecer as próprias regras e experimentar emoções e sexualidade, dedicando-se a um sem-número de jogos mentais de grande exigência.

SÉRIES

O Infiltrado

RTP2, 22h01

Estreia-se nos serões da RTP2 mais uma produção premiada no Canneseries. Johnny (Fares Fares) é contratado para trabalhar como condutor de camiões numa comunidade fechada que gere uma quinta ecológica. Logo no primeiro episódio, dá por si a cavar uma cova.

Aquele lugar, aparentemente próspero e idílico, não é o que aparenta. Mas Johnny também não: na verdade, é um agente da polícia secreta que para ali vai trabalhar como infiltrado, para averiguar suspeitas de desvio e lavagem de dinheiro. E quanto mais “escava”, mais faz descobertas terríveis. Os dez episódios da série sueca vão para o ar de segunda a sexta.

Doce

RTP1, 23h38

Reposição da versão televisiva do filme Bem Bom, realizado por Patrícia Sequeira, sobre o percurso das Doce, a girls band criada por Tozé Brito que agitou Portugal entre 1979 e 1986. As actuações principais ficam a cargo de Carolina Carvalho, Bárbara Branco, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira, às quais se juntam José Raposo, Ana Padrão, João Vicente e José Mata. São sete episódios, para (re)ver segunda a sexta.

Um Homicídio no Fim do Mundo

Disney+, streaming

Emma Corrin, estrela da quarta temporada de The Crown como Diana de Gales (papel que lhe valeu um Globo de Ouro) encarna Darby Hart, jovem detective e hacker que vai participar num retiro, a convite de um milionário, e acaba a investigar a morte de um dos convidados. O elenco conta também com Clive Owen, Alice Braga, Brit Marling e Harris Dickinson. A minissérie americana estreia-se hoje na Disney+, com o primeiro par de episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Engenharia Antiga

História, 22h15

As maiores e mais intrigantes façanhas de engenharia são analisadas à lupa. Observam-se detalhes de estruturas, máquinas e técnicas antigas, ao mesmo tempo que se vai sublinhando o respectivo potencial de influência na construção moderna. Documentos de arquivo, imagens aéreas, reconstituições e comentários de peritos fornecem a matéria-prima para os dez episódios (debitados à terça, em dose dupla). Os dois primeiros lembram Como as estradas mudaram o mundo e como foi construída A Grande Muralha da China. Os próximos destinos incluem pirâmides, castelos, o Taj Mahal ou a Catedral de Notre-Dame.

Users

TVCine Edition, 23h

Premiado em Sundance e amplamente elogiado pela crítica, o documentário da realizadora mexicana-americana Natalia Almada propõe uma reflexão sobre a interferência e o alcance da tecnologia na vida humana, na perspectiva de uma mãe. Pergunta-se se os filhos vão crescer “num mundo em que a terra está coberta por um manto de painéis solares e a sua comida será produzida sem luz nem solo”. “Qual será a paisagem das suas memórias de infância?”, indaga.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. Que futuro aguarda o país na pós-dissolução? Eis a questão que norteia o debate desta noite, moderado por Ana Lourenço. O desafio é avaliar as incógnitas que se perfilam no horizonte político nacional, face à demissão do primeiro-ministro, à convocação de eleições antecipadas e aos “estilhaços da Operação Influencer”, adianta a RTP.