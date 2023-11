Começa o último reinado de The Crown, a série (quase) à prova de spoilers

Nova temporada, focada na morte de Diana e na vida de Carlos com Camila, estreia-se na quinta-feira. “Não é possível ter uma conversa sensata sobre The Crown no Reino Unido.”

Não há grandes dúvidas sobre o que sucederá quando na próxima quinta-feira, dia 16, os primeiros episódios da sexta e última temporada da série The Crown chegarem à Netflix. Escalarão até aos primeiros lugares dos mais vistos mundo fora, uma quase certeza rara no mundo televisivo actual. São poucas as séries globais e The Crown é ainda mais especial. Não só porque foi uma das grandes apostas da Netflix quando a plataforma produzia ainda poucas séries originais, mas também porque é uma história sobre uma monarquia real, e viva. Por isso, é (quase) à prova de spoilers — até que houve uma fuga e as notícias sobre uma cena com “o fantasma de Diana” inflamaram o Reino Unido.