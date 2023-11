MIRA Mobile Prize celebra quem dispara com smartphone, a preto e branco

É citando Robert Doisneau, o fotógrafo de rua francês que foi o autor da famosa fotografia do beijo, nas ruas de Paris, (que se descobriu, à posteriori, ter sido encenada), que o concurso MIRA Mobile Prize B&W Street Photography faz o anúncio dos vencedores da sua 16.ª edição do concurso de fotografia a preto-e-branco feita com smartphone. "As maravilhas da vida diária são emocionantes; nenhum realizador de cinema pode retratar o inesperado que se encontra na rua."

Foi no sudeste da Turquia, junto à fronteira com a Síria, que o grande vencedor da presente edição Emir Bozkurt captou a fotografia que conquistou a coração dos cinco jurados do concurso. "A foto foi tirada num café, numa das ruas do centro histórico de Mardin", conta ao P3 o fotógrafo. "O homem que aparece em destaque fez-me lembrar o famoso pintor Salvador Dali. Fiz a foto a preto e branco porque creio que reflecte melhor as suas emoções." A organização descreve Bozkurt como "um fotógrafo internacionalmente premiado" que se demarca pela "sua paixão e sensibilidade em capturar o vulgar e o sublime do quotidiano".

Em destaque está também a fotografia da portuguesa Cristina Osório, tirada em Valeta, a capital de Malta, que foi a mais votada entre os candidatos ao prémio de nacionalidade portuguesa. A fotógrafa, escreve a organização, "enfatiza o registo minimalista da fotografia de rua excluindo tudo o que não é essencial à história que quer contar na sua imagem".

As cinquenta fotografias mais bem classificadas encontram-se em exposição, em formato físico, no Mira Fórum, até ao final de 2023 — ano em que o Mira celebra o seu décimo aniversário. Em projecção, no mesmo espaço, podem ver-se as 160 que obtiveram as melhores classificações e que não integram a shortlist.