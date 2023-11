Educação: há 4000 alunos sem professor a uma disciplina devido a substituições

Há actualmente cerca de 4000 alunos sem professor a pelo menos uma disciplina, de acordo com as declarações do ministro da Educação nesta sexta-feira. Ouvido esta manhã em audição conjunta pelas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Educação e Ciência, no âmbito da apreciação em especialidade da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024, João Costa adiantou que aqueles são casos de necessidades de substituições recentes e que não duram desde o início do ano lectivo.

"O número de alunos que ainda não tem professor, e quero frisar que não estamos a falar de alunos que não têm professor desde o início do ano lectivo, mas de substituições, rondará os 4000", enfatizou o governante.

O esclarecimento surgiu depois de o deputado do PCP Alfredo Maia trazer o tema para cima da mesa de debate, ao recordar que "no início deste mês ainda havia cerca de 35 mil estudantes sem professor a pelo menos uma disciplina". O comunista alertou para a necessidade de resolver o problema de falta de professores através da atracção dos "jovens para a carreira docente".

Ainda de acordo com as declarações do ministro da Educação, semanalmente, as escolas procuram docentes para ocupar cerca de 700 horários, em regime de substituição, e, em média, esses pedidos têm sido atendidos entre duas a três semanas.

Apoios à habitação através da Segurança Social

Quanto às condições e à valorização da profissão docente, uma das medidas que o OE para 2024 introduz na área da educação é a "criação de um mecanismo de apoio à renda de professores", cuja verba, esclareceu João Costa em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares, consta do orçamento da Segurança Social, entidade que ficará responsável pelo pagamento dos subsídios de apoio à renda. É por isso que a verba não surge patente na nota explicativa do OE para a educação.

À agência Lusa, o ministro da Educação revelou que está prevista uma dotação orçamental de cerca de oito milhões de euros para esse efeito. Este apoio à renda destina-se a professores colocados em escolas das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, a mais de 70 quilómetros de casa.

Conforme o PÚBLICO noticiou e segundo consta da nota explicativa, divulgada na véspera da audição do ministro, o apoio à habitação para professores deslocados deverá ser financiado, em grande parte, por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, estando previstos 57,4 milhões para esse fim no âmbito do projecto "Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis".

O projecto, que não diz respeito ao apoio a professores deslocados, entra no orçamento para a Educação por via da Parque Escolar que vai passar a construir habitação pública e está, desde Março, sob a tutela partilhada com o Ministério da Habitação, explicou o ministro à Lusa. com Lusa