Coligação pré-eleitoral entre PSD, IL e CDS ganha força no centro-direita

Com a antecipação do calendário eleitoral das legislativas, o cenário de uma coligação pré-eleitoral entre o PSD, a Iniciativa Liberal (IL) e o CDS, numa espécie de frente não-socialista, está a ser admitido como desejável entre dirigentes do PSD e do CDS para enfrentar o PS e isolar o Chega nas urnas a 10 de Março. Os liberais têm garantido que pretendem concorrer às legislativas com listas próprias e o CDS está a preparar-se para ir sozinho, embora não exclua a hipótese de uma aliança.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt