Ocupantes de ultraleve que caiu em Ponte de Sor sofreram ferimentos graves

Avião ultraleve caiu esta sexta-feira junto à barragem de Montargil, em Portalegre, e a poucos quilómetros do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor. As vítimas são dois homens, de 32 e 39 anos.

Os dois ocupantes do avião ultraleve que caiu esta sexta-feira junto à barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, sofreram ferimentos graves, revelou o comandante da corporação de bombeiros local.

Em declarações à agência Lusa, pelas 13h, Simão Velez indicou que as vítimas tinham sido estabilizadas no local pelas equipas de emergência e que seriam transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa. Os ocupantes da aeronave são dois homens, de 32 e 39 anos, adiantou Simão Velez.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo, o ferido de 32 anos foi transportado num helicóptero do INEM para o hospital. Já o ferido de 39 seguiu numa ambulância dos bombeiros para as urgências do hospital de Abrantes, precisou a mesma fonte.

O alerta para este acidente aéreo foi dado às autoridades às 11h06.

As operações de socorro, de acordo com a Protecção Civil, mobilizaram 25 operacionais, apoiados por 10 veículos e um helicóptero. O acidente ocorreu a poucos quilómetros do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, onde decorre, até domingo, o Portugal Air Summit.

Contactada pela Lusa, a directora do aeródromo, Sandra Catarino, referiu que a aeronave acidentada - "um voo privado" - não está relacionada com a actividade desta infra-estrutura, pelo que o incidente não condicionará as actividades aéreas planeadas.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente serão averiguadas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que já deslocou uma equipa para o local.