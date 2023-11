Identitarismos

Os novos movimentos sociais (NMS) que emergiram na década de 1960 protagonizaram uma transferência da contestação política da esfera da produção para a esfera do consumo. Ou seja, os velhos combates da chamada “crítica social” (de base materialista) fundadas na luta de classes e no sindicalismo foram cedendo espaço para a “crítica estética” (pós-materialista, culturalista e identitária). O sociólogo francês Alain Touraine foi dos primeiros a teorizar sobre estes movimentos, animados, segundo ele, por três princípios essenciais: identidade (o elemento unificador e agregador); oposição (o adversário ou inimigo); e totalidade (modelo alternativo de sociedade). Como sabemos, esses protestos culminaram com o momento apoteótico do Maio de 68, onde as expectativas de convergência entre aquelas duas forças transformadoras saíram goradas. Se já então as identidades de base classista revelaram evidentes debilidades, a partir daí as tendências de recuo do campo sindical e da ação de «classe» acentuaram-se rapidamente.

