Coimbra vai debater relação entre teatro e ciência em colóquio internacional

Um colóquio internacional sobre a relação entre o teatro e a ciência vai decorrer em Coimbra, entre esta quinta-feira, 9 de Novembro, e sábado, 11, por iniciativa da Universidade da cidade. O encontro vai reunir profissionais das áreas da investigação e da arte para "debater os momentos e os motivos que potenciam o encontro entre as duas áreas, alargando o conhecimento sobre os diálogos entre teatro e ciência", afirma a Universidade de Coimbra (UC), em nota de imprensa.

O evento é organizado por várias estruturas desta instituição de ensino superior e pela companhia de teatro conimbricense Marionet.

Durante três dias, 120 participantes e palestrantes vão ter a oportunidade de partilhar e conhecer projectos que potenciam a ligação entre ciência e teatro, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a utilização da linguagem artística como forma de comunicar e de estabelecer novas ligações entre a ciência e a sociedade.

Questões como "Poderá o teatro ajudar a resolver problemas científicos?", "O conhecimento científico transforma o teatro?", "O teatro faz sentido na comunicação de ciência?" ou "De que modo o teatro se envolve nos debates públicos sobre a ciência e o desenvolvimento científico?" vão referenciar a discussão.

"Os cruzamentos interdisciplinares entre os campos artístico e científico vêm assumindo uma importância cada vez maior, tanto ao nível da prática artística como da investigação científica. Este colóquio, na sua segunda edição, é já um evento de referência internacional nesta área, e coloca Coimbra no centro da reflexão sobre as práticas artísticas e comunicacionais que relacionam as artes performativas com as ciências", afirma o investigador da UC e director artístico da Marionet, Mário Montenegro.

O evento vai contar com palestras de oradores e performers de "renome internacional", como Catherine Courtet, da Agence Nationale de la Recherche, Emma Weitkamp, da University of West of England ou Liliane Campos, da Sorbonne Nouvelle. Está ainda prevista a presença de Steve Abbott, do Middlebury College e Kirsten Shepherd-Barr, da Universidade de Oxford.

O programa inclui a apresentação de trabalhos de profissionais da arte e da ciência, workshops, performances, assim como três peças teatrais que ilustram a articulação entre teatro e ciência.

Há mais de 20 anos que na UC a ligação entre teatro e ciência tem vindo a ser explorada, através de colaborações da Marionet com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, o Centro de Estudos Interdisciplinares da UC e o Teatro Académico de Gil Vicente. Na sequência destas sinergias, foram nomeadamente produzidas várias peças de teatro, desenvolvidos projectos que juntam arte e ciência e dinamizadas formações avançadas.