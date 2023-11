Pai de Luis Díaz foi libertado na Colômbia

Chegou ao fim o pesadelo de 13 dias do pai do antigo jogador do FC Porto, actualmente no Liverpool, Luis Díaz, que tinha sido raptado a 28 de Outubro, numa bomba de gasolina, em Barrancas, pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia.

Segundo a Caracol Radio, Luis Manuel Díaz foi entregue a uma comissão humanitária das Nações Unidas por um comandante da ELN, José Manuel Martínez Quiroz.

Este desfecho surge depois de longas negociações entre o ELN e as autoridades colombianas. As primeiras informações avançadas pela imprensa colombiana dão conta de que Luis Manuel Díaz não apresenta sinais de maus tratos e que será, agora, alvo de exames médicos e psicológicos para se apurar o seu estado de saúde.

#Nacional | Primeras imágenes del padre del deportista colombiano Luis Díaz, tras ser liberado.



La Conferencia Episcopal de Colombia comentó: "¡Damos gracias a Dios por la liberación de Luis Díaz! Con él están Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao,… pic.twitter.com/ePEsNDph7T — Caracol Radio (@CaracolRadio) November 9, 2023

A mãe do futebolista, Cilenis Marulanda, também raptada no mesmo dia já tinha sido resgatada pela polícia local algumas horas depois.

A libertação do pai de Luis Díaz já foi saudada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro.