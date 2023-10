Pais do futebolista Luis Díaz, ex-FC Porto, raptados na Colômbia

A mãe do atleta já foi, entretanto, resgatada, mas o paradeiro do pai permanece desconhecido.

Os pais do futebolista Luiz Díaz, ex-FC Porto e que alinha no Liverpool, foram raptados no sábado na Colômbia, na localidade de Barrancas, com as autoridades a conseguiram resgatar a sua mãe, mas a procurarem ainda pelo pai.

O sequestro ocorreu quando os pais do internacional colombiano conduziam uma viatura no bairro de Los Olivos, em Barrancas, departamento de Guajira, onde o jogador nasceu, e foram abordados por quatro indivíduos em motociclos.

As autoridades conseguiram resgatar a mãe, Cilenis Marulanda, mas continuam à procura do pai, Luis Manuel Díaz, com o director da polícia colombiana, general William Salamanca, a garantir que estão empenhadas "todas as capacidades aéreas e terrestres da polícia, com a colaboração do exército".

Luis Diaz já falou ao telefone com o director da polícia colombiana, que garantiu que nenhum esforço está a ser poupado nas buscas pelo seu pai e que a sua mãe se encontra "bem" depois de ser resgatada.

O Liverpool revelou que está a acompanhar a situação, com o técnico Jürgen Klopp a explicar que o extremo ficou fora da partida deste domingo frente ao Nottingham Forest, na Liga inglesa.

"Tivemos de fazer uma alteração de última hora devido à situação pessoal do Luis Díaz, é algo muito preocupante e foi uma noite muito dura. Nunca vivi uma situação destas", disse o técnico alemão.