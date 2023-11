O órgão está no centro do grupo que Michael Formanek leva ao Guimarães Jazz

A 32.ª edição do Guimarães Jazz arranca esta quinta-feira e prolonga-se até dia 18. Num programa abrangente e variado, destaque para o septeto que o contrabaixista norte-americano inaugura no festival

Antes de ser um dos nomes de ponta da cena do jazz vanguardista norte-americano, Michael Formanek, um dos cabeças de cartaz deste Guimarães Jazz, tocou com algumas bandas de rock na zona da baía de São Francisco que, na melhor tradição californiana, chamavam para as fundações da sua música não apenas guitarras e baterias, mas também órgãos a transbordar de um peso soul, um pouco à imagem daquilo que os The Doors popularizaram na década de 1960.