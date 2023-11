Amantes do Tejo estreiam-se em disco e vão dar-se a ouvir na Fábrica Braço de Prata

Cruzando elementos do fado com pop, rock e electrónica, os Amantes do Tejo querem mostrar-nos como soa uma Lisboa urbana por onde passam sons e ritmos de muitas latitudes.

Chamam-se Amantes do Tejo, são um sexteto e estreiam-se em disco esta sexta-feira com um álbum homónimo onde elementos do fado se cruzam com pop, rock e electrónica. São eles Miguel Silva (guitarras), Valéria Carvalho (voz), Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), Hugo Ganhão (baixo), Diogo Santos (piano e teclados) e Gonçalo Santuns (bateria, percussões e electrónica). Ao vivo, o disco vai ser mostrado durante uma residência artística que farão na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, nos dias 15 e 29 de Novembro e 13 Dezembro, antes de uma apresentação que preparam para 27 de Janeiro de 2024 no Cinema Roma - Fórum Lisboa.