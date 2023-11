Quem são (e de onde vêm) os sete arguidos do caso que provocou a queda do Governo

As atenções voltam-se esta quarta-feira, 8 de Novembro, para os cinco detidos no caso de alegada corrupção nas negociações sobre a exploração de lítio e hidrogénio, no dia em que serão presentes a juiz. Mas a teia envolve outros dois arguidos: um ministro do Governo de António Costa (ele próprio sob investigação num processo autónomo, o que culminou na sua demissão e numa nova crise política no país) e o presidente de uma das mais importantes instituições públicas — a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Quem são os sete arguidos e como chegaram até aqui?

João Galamba, ministro das Infra-Estruturas

Foi secretário de Estado com as pastas do Ambiente e da Energia e substituiu Pedro Nuno Santos na liderança do Ministério das Infra-Estruturas em Janeiro de 2023. Herdou a polémica sobre o acordo de rescisão de Alexandra Reis com a TAP, mas não tardou a protagonizar outras controvérsias — desde as suspeitas de ter ocultado informação na comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea (um caso que envolveu relatos de agressões no ministério) até ao alegado envolvimento num esquema de corrupção relacionado com os negócios para a exploração de lítio e hidrogénio.​

Nuno Lacasta , presidente da APA

Assumiu em 2012 a liderança da Agência Portuguesa do Ambiente, na altura sob a tutela de Assunção Cristas, mas já tinha exercido funções públicas desde 2002, nas áreas da política climática e gestão de carbono do Ministério do Ambiente — tanto durante a governação de José Sócrates, como de Passos Coelho. Foi reconduzido na liderança da APA em 2019, tendo mandato previsto até 2024. ​

Afonso Salema, CEO da Start Campus

É um dos administradores mencionados nas informações tornadas públicas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Afonso Salema é o director executivo da empresa que dirige o megaprojecto de construção de um centro de dados em Sines, alimentado com energia renovável e verde — como o lítio e o hidrogénio. O engenheiro industrial trabalhou na EDP e dedicou-se à banca de investimento nos sectores da energia e infra-estruturas.

Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa

Depois de ter sido afastado do cargo de assessor económico do primeiro-ministro aquando do caso “Galpgate”, Vítor Escária voltou a São Bento como chefe de gabinete de António Costa. Entre um cargo e outro, foi consultor do primeiro-ministro durante as negociações do Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia e acompanhou Costa numa reunião preparatória do Conselho Europeu. É descrito como leal, frontal, com sentido de humor e capacidade de “pensar em directo”.

Rui de Oliveira Neves, advogado e administrador da Start Campus

Rui de Oliveira Neves, director jurídico e de sustentabilidade da Start Campus, é o segundo administrador citado no comunicado da PGR. Enquanto director-geral da Galp Energia, esteve envolvido no “Galpgate” por suspeitas de ter oferecido bilhetes ao então secretário de Estado da Energia para assistir a jogos do Euro 2016. Nunca chegou a ser julgado. Agora é sócio da sociedade de advogados Morais Leitão, onde já havia trabalho durante 14 anos na área do direito da energia.

Diogo Lacerda Machado, consultor da Start Campus e amigo de Costa

É o melhor amigo de António Costa (foi padrinho de casamento do primeiro-ministro demissionário), mas também o consultor de uma das empresas detentoras da Start Campus — a britânica Pioneer Point Partners. Esteve envolvido em algumas das pastas mais sensíveis da governação de António Costa, incluindo as negociações da TAP, a busca de uma solução para os lesados do BES e a mediação das divergências entre os principais accionistas do BPI. Diz ser “prejudicado mais do que beneficiado” pela amizade com Costa.

Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines

Nuno Mascarenhas está na Câmara Municipal de Sines desde 1998, onde entrou enquanto vereador da oposição. O sonho de chegar a presidente da autarquia concretizou-se em 2013, com o apoio do Partido Socialista (PS). Desde então, vai já no terceiro mandato à frente do município de Sines, onde fica a sede da Start Campus. No Verão passado foi condenado a uma multa pelo Tribunal de Contas, que o acusou de uma infracção financeira negligente num caso relacionado com a nomeação ilegal de dirigentes para a autarquia.