Manchester United afunda-se na Dinamarca

Afinal, o Manchester United não está em retoma. Continua em crise. E isso ficou provado nesta quarta-feira, com uma espectacular derrota por 4-3 na Dinamarca frente ao FC Copenhaga, em jogo a contar para o Grupo A. O United esteve duas vezes em vantagem e, das duas vezes, deixou-a fugir para uma formação dinamarquesa que teve em Diogo Gonçalves uma das suas grandes figuras. O português marcou e fez uma assistência, sendo que Bruno Fernandes também marcou um dos golos dos “red devils”.

A noite na capital dinamarquesa parecia de redenção para a United e de revelação para o seu jovem avançado, Rasmus Hojlund, numa casa que bem conhecia – formou-se no FC Copenhaga. Antes da meia-hora, os "red devils” já venciam por 0-2, dois golos de Hojlund (3’ e 28’), e Ten Hag estava tranquilo no banco. Mas iria deixar de estar aos 42’, quando Rashford foi expulso com vermelho directo por falta feia sobre Jelert, deixando o United com dez.

O jogo mudou de imediato. Antes do intervalo (a primeira parte teve mais 13 minutos), a equipa dinamarquesa conseguiu empatar com forte influência de Diogo Gonçalves. O português assistiu para o golo de Elyonoussi e assumiu a responsabilidade de marcar o penálti que deu o empate mesmo a fechar a primeira parte.

Já durante o segundo tempo, os ingleses conseguiram resistir e estiveram alguns minutos na frente, graças a um penálti convertido por Bruno Fernandes, mas o FC Copenhaga ainda conseguiu o empate aos 83’ e carregou em busca da vitória, que apareceu já perto do fim, aos 87’, com um belo remate de um jovem sueco de 17 anos chamado Roony Bardghji.

Este triunfo deixa United e FC Copenhaga com quatro pontos, tal como o Galatasaray, que resistiu como pôde na Alemanha, mas acabou derrotado por 2-1 pelo Bayer Munique. Dois golos de Harry Kane deixaram os bávaros com 12 pontos e o apuramento já fechado, enquanto os outros três vão lutar pelo outro lugar nos “oitavos”.

No Grupo B, ainda está tudo por decidir. O Arsenal lidera, depois do triunfo por 2-0 sobre o Sevilha, e está perto dos “oitavos”, mas ainda não tem vantagem suficiente para festejar o apuramento. Atrás seguem PSV Eindhoven e Lens, empatados com cinco pontos, depois do triunfo dos neerlandeses por 1-0.

No Grupo C, o União Berlim pode ter ficado matematicamente fora de um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas, pelo menos, não vai sair da liga milionária a zeros, depois do empate 1-1 no estádio Diego Armando Maradona frente ao Nápoles, em jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C, do qual também fazem parte Real Madrid e Sp. Braga. Este empate acaba por ser uma boa notícia para os bracarenses, que se mantêm na luta pelo apuramento apesar da derrota pesada no Bernabéu frente ao Real Madrid.

No Grupo D, do qual também fazem parte Benfica e Real Sociedad, o Inter bateu Red Bull Salzburgo por 0-1 e garantiu o seu lugar nos “oitavos”. Um penálti convertido por Lautaro Martínez aos 85’ quebrou a resistência dos austríacos e, para além de garantir um dos lugares de topo do agrupamento a par da Real, deu um empurrão à matemática benfiquista para chegar à Liga Europa – os austríacos têm apenas três pontos e ainda podem ficar atrás dos “encarnados”.