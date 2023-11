Basquetebol: Benfica perde na Champions, FC Porto vence na Europe Cup

Depois de um triunfo promissor na 1.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol, o Benfica não conseguiu manter o nível e perdeu, em casa, com o Hapoel Jerusalém (66-84). Uma derrota que ganhou maior expressão no último período.

O campeão português entrou da melhor forma, muito rigoroso a defender, e impôs-se no primeiro período (24-17). Mas o Hapoel, com mais profundidade no plantel (31 pontos a partir do banco, contra nove das "águias") e outra tarimba europeia, superiorizou-se no resto do encontro: não só levou vantagem nos três períodos seguintes como soube manter o rumo quando foi mais pressionado.

Aproveitando os turnovers (foram 13) do Benfica, os israelitas tiraram o melhor partido das dificuldades do adversário em recuperar a organização defensiva, impuseram o maior poder atlético na luta das tabelas e triunfaram com naturalidade, alcançando o segundo triunfo e consolidando a liderança da classificação.

Com três pontos, os “encarnados” — que nesta quarta-feira viram Ivan Almeida somar 18 pontos e sete ressaltos — deslocam-se, na próxima semana, à Turquia para medirem forças com o Galatasaray.

Antes, na FIBA Europe Cup, Sporting e FC Porto tiveram sortes diferentes. Os “leões” foram os primeiros a entrar em cena e acabaram derrotados pelo Alba Fehérvár (106-102), na Hungria, após prolongamento.

No Alba Regia Sportcsarnok, o Sporting chegou ao final do primeiro período com uma desvantagem de 10 pontos (28-18), mas reagiu e, ao intervalo, já vencia por 46-49. Na segunda parte, os lisboetas repetiram a má entrada em campo (72-64)e voltaram a recuperar, fixando o 93-93 que obrigou a prolongamento. E foi apenas nos últimos segundos que o Alba Fehérvár conseguiu os dois cestos que lhe garantiram o primeiro triunfo na competição.

O Sporting averbou, assim, a segunda derrota em três jogos e caiu para o terceiro e último lugar do grupo, com quatro pontos — o Bnei Herzliya, de Israel, desistiu da competição devido ao conflito armado na Faixa de Gaza.

No Grupo E, o FC Porto consolidou um registo perfeito, ao receber e derrotar o Norrkoping Dolphins, por 84-64. Os “dragões” foram quase sempre superiores aos suecos (a excepção foi o terceiro período) e encaminharam o triunfo logo no segundo quarto, graças a um parcial de 21-8.

Foi a quarta vitória em quatro jornadas para os “azuis e brancos”, que lideram a classificação com oito pontos, mais um do que o Manisa BBSK e o dobro dos que soma o Bakken Bears, próximo adversário.