Marcelo prepara caminho para convocação de eleições antecipadas

Com uma crise política que lhe explodiu nas mãos, o Presidente da República convocou o Conselho de Estado e marcou as audiências dos partidos políticos ao abrigo das alíneas constitucionais que prevêem a dissolução da Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa já aceitou a demissão do primeiro-ministro, António Costa, mas é preciso que seja formalizada por decreto para que produza efeitos jurídicos. O Presidente só falará ao país na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Estado. Partidos vão ser recebidos em Belém já esta quarta-feira.

