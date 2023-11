Já a pensar na Passagem de Ano? Na Praia de Mira, a festa vai durar três dias

A vida são dois dias e a Passagem de Ano passou a três - pelo menos, na praia de Mira. Este ano, as celebrações do Réveillon na vila arrancam a 29 de Dezembro e vão incluir um festival de comida de rua, além de concertos diários que culminam com a actuação do cabeça de cartaz, o cantor Nuno Ribeiro, já na madrugada de 2024.

Para o presidente da autarquia de Mira, Artur Fresco, não houve dúvidas na escolha de um formato alargado de três dias, tendo em consideração que a Passagem de Ano decorre de domingo para segunda-feira e que, por isso, fez sentido a proposta do município de começar na sexta-feira. "Temos as condições necessárias para receber um grande número de pessoas", garantiu, referindo que o evento "ganhou uma dimensão nacional, muito devido à grande mais-valia que é a associação com a RFM".

A festa, que todos os anos leva milhares de pessoas até à raia de Mira, no distrito de Coimbra, tem início na sexta-feira, dia 29 de Dezembro, com a actuação da banda Tangerina Não é Clementina. No sábado, será a vez dos Top Som subirem ao palco. Durante os três dias, um festival de street food servirá de complemento à restauração local.

Os festejos culminam na noite de Fim de Ano, domingo, com a actuação da Rafeiros Band, a partir das 22h30, seguida de um espectáculo piromusical que marcará a entrada em 2024. Nuno Ribeiro sobe ao palco à 00h30, seguido do DJ da RFM Pedro Simões.

É a primeira vez que Nuno Ribeiro actua numa Passagem de Ano. "O que posso prometer é que vou preparar um concerto ainda mais especial, com mais energia e alegria, com muita entrega, que é o que precisamos nessa noite, que é das mais importantes do ano", frisou.

O evento, de entrada livre, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Mira e a RFM, e tem um carácter solidário, uma vez que todos os bares do recinto vão ser explorados pelos Bombeiros Voluntários de Mira.