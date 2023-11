Alentejo: um festival de balões de ar quente para “levar ao céu” quem quer voar

A 26.ª edição do evento passa por Alter do Chão, Fronteira, Benavila, Monforte e Ponte de Sor, entre 6 e 12 de Novembro, e abre os cestos à população.

“Este é um festival que promete levar ao céu todos aqueles que se atreverem a sonhar e a voar num balão de ar quente”. As palavras vêm da Publibalão que, com o apoio do clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, abre a porta a mais uma edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ).

O tom é de desafio – elevado pela faixa “Queres que te leve ao céu?” que carimba a iniciativa – e serve para apresentar o evento, o mais antigo do género em Portugal, apostado em dar mais cor à paisagem do Alto Alentejo e em pôr os visitantes de cabeça no ar, a contemplar as vistas.

Esta 26.ª edição solta as amarras em cinco localidades alentejanas: Fronteira (dia 6), Alter do Chão (dia 7), Monforte (dia 8), Ponte de Sor (dias 10 e 11, em Montargil e no Aeródromo Municipal) e, por último, Benavila (dia 12, na Fundação Abreu Callado).

No ar estão 38 equipas de Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo; 11 voos livres em balão de ar quente (às 7h e às 14h30, para maiores de 12 anos e sempre que as condições meteorológicas o permitam); e o habitual espectáculo de luz, cor e música Night Glow, que vem com as honras de “um dos momentos mais esperados” no programa (dia 11, às 19h30, em Ponte de Sor).

À semelhança de anos anteriores, o festival é de entrada gratuita e traz notas solidárias: a participação nos voos livres está sujeita a aquisição de uma pulseira no valor de 90€, donativo a reverter para os bombeiros voluntários das localidades aderentes.