Barcelona perde e adia apuramento na Champions

O Barcelona adiou nesta terça-feira o apuramento na Liga dos Campeões, após ser surpreendido na casa emprestada do Shakhtar Donetsk, perdendo por 1-0.

Na quarta jornada do Grupo H, um empate seria suficiente para o emblema catalão assegurar um lugar nos oitavos-de-final, mas um golo de Sikan, aos 40 minutos, deu a vitória ao Shakhtar, relançando os ucranianos na corrida pelo apuramento, baralhando as contas do agrupamento.

João Cancelo foi titular no Barcelona, enquanto João Félix acabou apenas a ser lançado na segunda parte e somou o 10.º encontro consecutivo em "branco" pela equipa da Xavi, que, por sua vez, registou o primeiro desaire e o primeiro jogo sem triunfar, na fase de grupos da competição.

O Shakhtar Donetsk, que tem actuado em casa em Hamburgo, na Alemanha, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, soma agora seis pontos, a três do líder Barcelona e, subitamente, entrou na corrida pelo apuramento para os "oitavos".