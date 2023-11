Mais de 1700 profissionais reformaram-se. Governo promete reforçar carreiras do SNS

Até Setembro deste ano reformaram-se 1778 profissionais de saúde, “um valor ligeiramente superior ao observado no período homólogo de 2022”, refere a nota explicativa do Orçamento do Estado (OE) da Saúde para 2024, que é debatido nesta terça-feira na Assembleia da República. São mais 139 aposentações em comparação com o mesmo período do ano passado (até Setembro de 2022 aposentaram-se 1639 profissionais de saúde). Segundo o documento, nesse mês estavam a exercer funções em instituições do Ministério da Saúde 151.145 profissionais — no SNS eram 149.893.

