Segunda na TV: 50 anos de Cavaleiros do Asfalto, cinzas brancas puras e uma Morada

CINEMA

Os Cavaleiros do Asfalto

Cinemundo, 20h30

Foi há 50 anos que saiu a terceira longa-metragem de Martin Scorsese, e a primeira em que se tornou um realizador muito mais pessoal do que era até à data. Começa por ser um filme de gangsters e acaba por evocar o catolicismo exacerbado de uma época passada. É uma obra sobre o pecado e a redenção. Charlie (Harvey Keitel) é um dos quatro protagonistas do filme, passado em Little Italy, o violento bairro dos imigrantes italianos no coração de Nova Iorque. Charlie é um bom católico e quer praticar o bem, mas é apanhado nas teias da máfia. Tony (David Proval) é dono de um bar e um dos melhores amigos de Charlie. “Johnny Boy” (Robert De Niro) é um hooligan com sede de destruição. Michael (Richard Romanus) decidiu que está na altura de fazer algo pela sua vida. Para conseguir herdar o restaurante do tio, chefe da máfia local, Charlie terá de se afastar de Johnny Boy e de Teresa (Amy Robinson), a mulher por quem se apaixonou.

Não Te Preocupes, Querida

Prime Video, streaming

Nos anos 1950, Alice (Florenge Pugh) e Jack (Harry Styles) são um casal que vive numa comunidade idílica que pertence à empresa em que Jack trabalha, controlada por um CEO (Chris Pine) que é também uma espécie de orador motivacional. Um dia, Alice percebe que a sua cidade não é assim tão perfeita e começa a questionar tudo. Este thriller psicológico de 2022 é, depois de Booksmart, o segundo filme de Olivia Wilde, que também surge aqui como actriz, enquanto realizadora. Chega agora ao Prime Video e dia 17 ao TVCine Top.

As Cinzas Brancas Mais Puras

RTP2, 00h19

China, 2001. A jovem Qiao está apaixonada por Bin, um homem com ligações à máfia local. Durante uma escaramuça entre dois gangues inimigos, ela dispara uma arma para proteger o amante. Esse acto de lealdade resulta em cinco anos de cadeia.Anos depois, já em liberdade, e decidida a retomar a história de amor que julga inacabada, vai procurá-lo. Porém, depois de tanto tempo encarcerada num lugar onde reina a rotina e a repetição, ela não está preparada para todas as transformações que encontra cá fora. Em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2018, é um filme de Jia Zhang-ke sobre amor, traição e lealdade.

SÉRIES

Gossip Girl

Panda Biggs, 21h40

A versão original de Gossip Girl, a criação de Josh Schwarz e Stephanie Savage a partir da saga literária de Cecily von Ziegesar, que esteve no ar de 2007 a 2012, volta a passar na televisão. As histórias dos adolescentes ricos a estudar em Nova Iorque fizeram estrelas de actores como Blake Lively, Leighton Meester ou Penn Badgley.

Diários do Vampiro

Biggs, 20h55

A transmissão desta série baseada nos livros de L.J. Smith que, criada por Kevin Williamson e Julie Plec, durou de 2009 a 2017, chega à quinta temporada, que foi exibida originalmente entre 2013 e 2014. Elena (Nina Dobrev), a protagonista, começa as aulas na faculdade, esperançosa de que, finalmente, vai ter uma experiência igual à dos outros seres humanos. Mas o mundo dos vampiros tem outros planos para ela.

DOCUMENTÁRIOS

Morada

TVCine Edition, 23h

Neste documentário realizado por Eva Ângelo em 2022, há uma conversa com um grupo de cinéfilas que vão dos 70 aos 90 anos e falam sobre a sua experiência como espectadoras assíduas dos cineclubes. Esses locais, que ainda hoje existem espalhados pelo país, tiveram especial importância no período de repressão política, altura em que os seus espaços estavam associados à cinefilia mas também à resistência política.

Experiências.pt

Casa e Cozinha, 22h

João Kopke, que é viajante, músico e surfista, especializando em algo a que chama “surf storytelling”, anda por Portugal à procura de nos guiar por óptimos destinos de viagem não só focados em comida. Esta é a segunda temporada do seu programa, 19 novos episódios a passarem de segunda a sexta.

INFANTIL

Masha e o Urso

Panda, 18h

Ainda antes da chegada da sexta temporada ao Panda+, novos episódios da quinta temporada desta série animada sobre a amizade de uma miúda e um urso de circo reformado que só quer viver em paz, chegam ao Panda.