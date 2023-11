Leia também: Retiros de ayahuasca crescem em Portugal sem regulamentação à vista

As boas práticas aconselham a que os rituais de ayahuasca​ sejam inseridos num grupo que não exceda as 15 pessoas, com a condição de existirem três a quatro “facilitadores”, aos quais compete acompanhar as reacções de quem a experimenta. A diminuição destes rácios pode tornar a experiência menos segura, caso surja algum imprevisto.