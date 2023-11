Campeão europeu FC Porto apura-se para a Champions

O campeão europeu FC Porto confirmou, em Lérida (Espanha), o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins com uma goleada, por 12-1, aos franceses do Coutras.

O FC Porto junta-se a Oliveirense, Sp. Tomar e Valongo, que tinham garantido o apuramento na véspera, e a Benfica, Sporting e Óquei de Barcelos, trio que teve acesso directo.

A Oliveirense venceu o Grupo A da segunda ronda de qualificação só com vitórias. O Sp. Tomar superou o Valongo, por 5-4, com as duas equipas virtualmente apuradas.

O FC Porto assegurou a primeira posição, com sete pontos, em igualdade com o Lleida. A goleada dos "dragões" foi construída com golos de Roc Pujadas (5), Diogo Barata (3), Carlo di Benedetto (3) e Ezequiel Mena, contra um de Sérgio Pérez.

Forte di Marmi (Itália), Lleida, Reus e Calafell (Espanha) estão igualmente apurados. FC Barcelona e Liceo (Espanha), Amatori Lodi e Trissino (Itália) e Saint-Omer (França) garantiram o acesso directo.