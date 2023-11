Construção da Unidade de Saúde Familiar da Ribeira Nova avança no início de 2024. E obriga à demolição de edifício dos anos 30 do século passado, incluído na Carta Municipal do Património.

A construção das novas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Ribeira Nova, no Cais do Sodré, vai mesmo implicar a demolição do edifício onde o serviço tem funcionado na última década, apesar de o imóvel construído em 1934 fazer parte da lista de bens imóveis da Carta Municipal do Património da capital.