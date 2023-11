Oliveirense, Valongo e Sp. Tomar apurados na Champions de hóquei em patins

FC Porto goleou (9-1) o CS Noisy Le Granddefronta e defende liderança frente ao US Coutras, último classificado do grupo.

Os portugueses Oliveirense, Valongo e Sporting de Tomar garantiram este sábado a virtual qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, que está também ao alcance do campeão europeu FC Porto.

O quarteto encontra-se a disputar a segunda ronda de qualificação e, quando falta disputar uma jornada, a Oliveirense lidera o Grupo A, o Valongo e o Tomar o Grupo B, discutindo entre si, este domingo, o vencedor, e o FC Porto o Grupo C.

No Grupo A, concentrado em Itália, a Oliveirense venceu por 3-1 o Igualada, com golos de Marc Torra, Franco Platero e Lucas Martínez, com Oriol Llenas a marcar para os espanhóis, e lidera de parceria com os italianos do Forte dei Marmi, ambos com seis pontos.

O Forte dei Marmi goleou por 8-1 os suíços do RHC Diessbach e discute no domingo com a Oliveirense a primeira posição do Grupo A, sendo que ambas as equipas estão já apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Grupo B, a decorrer em Tomar, o anfitrião Sporting de Tomar somou a segunda vitória frente ao Noia, por 6-2, com golos de Franco Ferruccio (4), Pedro Martins (1) e Guilherme Silva (1). Xavier Rovira e Marti Gabarró marcaram para os espanhóis.

O Valongo, a outra equipa portuguesa no grupo, também venceu o segundo jogo, por 11-2 frente aos alemães do SK Herringen, com golos de João Almeida (4), Carlos Ramos (2), Gabriel Azevedo (2) e Miguel Moura (1). Lucas Karschau e Jan-Eril Dobbratz fizeram os golos da equipa alemã.

As equipas lusas repartem a liderança, com seis pontos, e já estão virtualmente apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora, defrontam-se para decidir a vitória no grupo.

No Grupo C, concentrado em Lleida, em Espanha, o FC Porto goleou por 9-1 o CS Noisy Le Grand, com golos de Carlo Di Benedetto (3), Rafa (1), Gonçalo Alves (1), Edu Lamas (1), Diogo Barata (1), Hélder Nunes (1) e Ezequiel Mena (1). Anthony da Costa marcou o único golo dos franceses.

Com este triunfo após o empate na jornada inaugural, o FC Porto ascendeu à primeira posição do Grupo C, com os mesmos quatro pontos do Lleida, que venceu por 5-1 os franceses do US Coutras.

Na decisiva jornada, o FC Porto defronta o US Coutras, último classificado e já sem qualquer hipótese de apuramento, e o Lleida o CS Noisy Le Grand, sendo que ambos os emblemas se encontram separados por um ponto.

No Grupo D, a decorrer na cidade espanhola de Calafell, e depois de dois empates na primeira jornada, o CP Calafell goleou por 9-2 os italianos do Hockey Sarzana e os catalães do Réus venceram por 3-1 aos franceses do La Vendéenne.

Reus e CP Calafell lideram com quatro pontos, seguidos de Hockey Sarzana e La Vendéenne, com um. Na derradeira jornada, o CP Calafell defronta o La Vendéenne e o Reus o Hockey Sarzana.