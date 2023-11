Anselmo Mendes e Mário Sérgio Nuno juntaram-se para fazer um vinho branco de duas regiões, Vinhos Verdes e Bairrada. Chama-se Corta Fogo (sem hífen). Não inventaram propriamente a pólvora. Os vinhos do Bussaco há quase um século que são feitos com uvas do Dão e da Bairrada e, em parcerias, Dirk Niepoort e Álvaro de Castro foram pioneiros, com os vinhos Dado (Dão/Douro) e Doda (Douro/Dão).

