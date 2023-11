Primeiro prémio do Euromilhões foi para Portugal

Uma aposta registada em Portugal, no distrito de Lisboa, foi a única vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, arrecadando um prémio de 31 milhões de euros, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa.

A chave premiada do sorteio 088/2023, segundo o site da Santa Casa, foi a seguinte: 8, 21, 31, 39, 47 + estrelas 5 e 9.

(Esta informação não dispensa a consulta do resultado no site da Santa Casa)

São já 77 os primeiros prémios do Euromilhões ganhos em Portugal desde 2004, ano em que o sorteio europeu foi lançado. É também a segunda vez em menos de um mês que um primeiro prémio vai para Portugal: a 17 de Outubro, um apostador no distrito do Porto ganhou 67 milhões de euros.