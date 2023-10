Uma aposta registada no distrito do Porto foi a vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, arrecadando um prémio de 67 milhões de euros, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa.

A chave premiada do sorteio 083/2023, segundo o site da Santa Casa, foi a seguinte: 10, 17, 20, 35, 40 + 3, 4.