Prémios distinguem projectos que promovem um futuro sustentável a nível local

Projectos como o "Carbono Diverso", de Lousada, a "Escola de Mães", de Lisboa, e o "Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira" são alguns dos vencedores dos Prémios ODSLocal, anunciados esta sexta-feira. Esta distinção, organizada pela Plataforma ODSLocal, tem como objectivo promover boas práticas de sustentabilidade, distinguindo municípios e entidades que, ao nível local, contribuem para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos na Agenda 2030 das Nações Unidas.

Os prémios, que foram entregues este ano em Viana do Castelo, já vai na sua terceira edição. Desta vez foram atribuídos oito galardãos. Estas distinções estão divididas em duas grandes categorias: Projectos Locais para os ODS e Práticas Municipais para os ODS. Na cerimónia foram também entregues os Selos ODSLocal, que distinguem municípios signatários da Plataforma e que demonstram um grande compromisso para com a sustentabilidade local.

Na categoria Projectos Locais para os ODS, dedicada à distinção de projectos desenvolvidos pela sociedade civil, foram três os galardoados. A Associação Verde, do município da Lousada, conquistou o prémio com o projecto “Carbono Diverso”. Este é o primeiro projecto de compensação de carbono em Portugal e propõem-se a preservar cerca de 7400 árvores de grande porte, as chamadas Gigantes Verdes. A par da preservação destas árvores, o projecto visa também a plantação de novas plantas e o restauro e protecção de micro-habitats da região.

Os outros dois vencedores desta categoria pertencem ao município de Lisboa. O projecto “Escola de Mães”, da IPSS Ajuda de Mãe, combate o abandono escolar de jovens grávidas e mães adolescentes, dando-lhes a possibilidade de frequentar o ensino regular, na modalidade de ensino à distância, e ensinando as jovens mães a cuidar do seu bebé. A iniciativa “Rizoma Cooperativa Integral” foi outra das destacadas. Esta mercearia comunitária, participativa e autogerida procura envolver a comunidade. Todos os membros colaboram no funcionamento da loja e é através da cooperação e sentido de comunidade que garantem produtos de qualidade a preços justos.

Passando à categoria de Práticas Municipais para os ODS, esta subdivide-se em Boa Prática Individual e Melhor Conjunto de Boas Práticas. Nas Boas Práticas Individuais, levou o prémio o município do Seixal, com a iniciativa “Seixal Saudável” que visa promover a saúde e bem-estar dos cidadãos do município. Também Loulé recebeu a distinção com o projecto “Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira”. Este aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO procura desenvolver a região de forma sustentável e envolver comunidades locais através de agro-turismo.

Para o Melhor Conjunto de Boas Práticas são destacados os municípios de Matosinhos, Torres Vedras e Loulé. Além disso, são feitas duas menções honrosas pela Plataforma ODSLocal aos municípios de Mafra e Viana do Castelo.

Já os Selos ODSLocal, para municípios comprometidos com a sustentabilidade, dividem-se em duas categorias: Desempenhos Municipais e Dinâmicas Municipais.

No que diz respeito a Desempenhos Municipais, a ODSLocal escolheu atribuir selos a 10 municípios: Angra do Heroísmo, Guimarães, Campo Maior, Oeiras, Castelo de Vide, Sousel, Cascais, Alter do Chão, Monforte e Arronches. Para a categoria de Dinâmicas Municipais, receberam a distinção os municípios que apresentaram a evolução mais positiva nos indicadores do Portal ODSLocal. Os contemplados foram: Angra do Heroísmo, Guimarães, Campo Maior, Oeiras, Lagoa (nos Açores), Matosinhos, Mértola, Torres Vedras, São João da Pesqueira e Arcos de Valdevez.