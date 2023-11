De Almada para o rock e do rock para Almada, eis o Puro Prazer dos Triplo Salto

Quem se lembrar da capa do álbum de estreia dos UHF, À Flor da Pele (1981), há-de lembrar-se dos seus rostos. Eram eles Zé Carvalho, Renato Gomes e Carlos Peres, ao lado do vocalista António Manuel Ribeiro. Depois o grupo foi mudando, eles saíram e, devido a um mero acaso, voltaram a encontrar-se e recomeçaram a tocar. Esse exercício, que recuperou muita da energia da época, deu lugar a um disco a que deram o nome de Puro Prazer. Assinam-no como Triplo Salto e vão estreá-lo este sábado em Almada, no Alma Danada do Cine Incrível, às 21h30.

