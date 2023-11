Efacec: Se era para isto, nacionalize-se, porra

O ministro da Economia, António Costa e Silva, defendeu que a venda da Efacec a um fundo alemão por um valor abaixo do valor dos activos representa "um dia feliz" para a economia portuguesa. Negócio ruinoso ou a única saída possível? Neste Soundbite ouvimos a análise de Ana Sá Lopes.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.