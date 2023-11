Na escultura de Tony Cragg, as colunas tornam-se bustos e das formas nascem orelhas e crânios

No Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado e em zonas públicas de Lisboa, encontramos cinco dezenas de esculturas orgânicas, cheias de vida, de um dos maiores escultores contemporâneos.

“Aquilo com que eu trabalho não é apenas a presença física do objecto, é também o seu significado metafísico.” Tony Cragg está no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC)​, em Lisboa, um pouco antes da inauguração da sua exposição, e vai-nos comentando as diferentes peças que vemos na exposição antológica Rare Earth.