Médicos e Governo continuam sem acordo sobre aumentos salariais. Há nova reunião na sexta-feira

Terminou sem acordo, ainda que com alguma evolução, a reunião desta terça-feira entre o Governo e as duas estruturas sindicais que representam os médicos. Um novo encontro está já marcado para sexta-feira à tarde e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, mostrou-se optimista e convicto de que será possível que as negociações com a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) terminem finalmente nesse dia.

"Entendo que hoje foram dados passos muito importantes que nos aproximam de um acordo. A negociação continua na sexta-feira e estou francamente optimista que terminará na sexta-feira", disse Manuel Pizarro à saída da reunião, que acabou já de madrugada, ao fim de mais uma maratona de muitas horas e algumas pausas.

O ministro fez questão de repetir que um acordo com os sindicatos médicos terá que obedecer a "três pressupostos". Além de "melhorar o acesso dos portugueses à saúde, tem que ajudar à reorganização do SNS, e valorizar a vida profissional de quem trabalha, neste caso dos médicos", elencou. Mas Manuel Pizarro sublinhou que "não pode deixar de ter em conta o equilíbrio do conjunto dos profissionais do SNS e dos profissionais do sector público".

“Temos que ter balizas muito claras que, sem deixar de reconhecer o papel dos médicos e de compensar os médicos, não introduzam novos factores de desequilíbrio e que também não fariam sentido”, argumentou.

Questionado sobre a reivindicação de 30% do aumento salarial, a principal questão que tem inviabilizado um acordo nesta fase, Manuel Pizarro alegou que há “várias formulações” que colocam o ministério “muito próximo" desse valor, considerando que a redução do horário de 40 para 35 horas semanais representará já "metade desse esforço".

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, revelara antes aos jornalistas que não tinha sido possível chegar a acordo sobre os aumentos salariais, apesar de destacar que esta reunião serviu para consolidar avanços negociais em outras matérias, como o tempo de trabalho no serviço de urgência e o período de férias.

Esperando que o Governo “altere a posição que tem demonstrado em relação à recuperação do salário dos médicos”, Jorge Roque da Cunha recordou que o SIM reafirmou a disponibilidade para que o aumento salarial seja “faseado durante o tempo”. A contraproposta dos sindicatos apresentada ao Governo prevê um aumento salarial transversal de 30%. Mas o Governo, que propõe um aumento de 5,5%, “manteve-se intransigente em relação a essa matéria”, lamentou.

No entanto, frisou, “houve consolidação em alguns avanços" que já tinham ocorrido antes, nomeadamente o tempo de férias, a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que o desejem e das 12 horas semanais de trabalho nos serviços de urgência, como acontecia antes da intervenção da troika.

Questionado sobre as razões apresentadas pelo ministro da Saúde para não aceitar o aumentos salarial exigido pelos sindicatos, Roque da Cunha referiu que foram invocadas dificuldades relacionadas com o Ministério das Finanças.

O dirigente do SIM avisou ainda que a perspectiva para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Novembro não é tranquilizadora, mas lembrou que também não o será em Dezembro nem no próximo semestre. “A situação agudizou-se porque não foram tomadas medidas e a situação chegou onde chegou”.

As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam começaram há 18 meses, mas a falta de acordo tem agravado o clima de tensão e agudizado a luta dos médicos, com greves e a entrega de declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de norte a sul do país.

A situação vai agravar-se já a partir desta quarta-feira, uma vez que em Novembro entram em vigor centenas de escusas a mais horas extraordinárias que os médicos enviaram em Outubro para as administrações hospitalares.