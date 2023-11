Lonely Planet: Caminho Português de Santiago entre as “melhores viagens para 2024”

“Mais do que uma rota de peregrinação”, o caminho português até Compostela é “uma viagem panorâmica por Portugal e Espanha”. É também a única proposta lusa no Best in Travel 2024 da Lonely Planet.

Com o final do ano a aproximar-se, começam a surgir as listas de propostas de viagem já com o horizonte em 2024. Na Lonely Planet isso significa mais um lançamento do seu Best in Travel, desta vez inspirado no meio século de aniversário que o gigante do sector celebra este ano com “50 destinos para 50 anos de viagens”.

As propostas dividem-se entre Países, Regiões, Cidades, Sustentabilidade, e Qualidade-preço, com dez escolhas para cada categoria. E é na Sustentabilidade que surge a única sugestão em território português deste ano: o Caminho Português de Santiago.

“Mais do que uma rota de peregrinação”, o percurso de 620km de Lisboa a Santiago de Compostela é “uma viagem panorâmica por Portugal e Espanha a pé ou de bicicleta”, passando por “igrejas românicas, rios e aldeias antigas”, destaca a Lonely Planet.

“Passe a noite em albergues detidos por proprietários locais, jante em restaurantes tradicionais e visite pequenas vilas que enfrentaram dificuldades enquanto os seus residentes migravam para as grandes cidades.” Em destaque: “as vinhas, vilas medievais e rios de montanha” que acompanham o Caminho de Torres, “uma rota alternativa” que liga Salamanca ao Norte de Portugal, sugere a publicação.

Nos países, é para a Mongólia, Índia e Santa Lúcia (Caraíbas) que a Lonely Planet aponta o “melhor das viagens” em 2024, respectivamente. Enquanto nas regiões lidera Montana (Estados Unidos), Donegal (Irlanda), e a rota de bicicleta por Trans Dinarica (Balcãs Ocidentais). Já Naioribi (Quénia), Paris (França), e Montreal (Canadá) compõem o top 3 das melhores cidades para viajar no próximo ano.

Se os planos tiverem como foco a sustentabilidade, a publicação internacional aposta no Equador, Espanha e Patagónia, enquanto a melhor relação qualidade-preço poderá ser conseguida na Polónia, no Midwest (Estados Unidos) ou na Nicarágua, sugere a Lonely Planet.