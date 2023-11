LBX, o SUV mais pequeno (e mais barato) da Lexus chega em 2024

Assente na plataforma do Toyota Yaris e Yaris Cross, o LBX leva requinte ao segmento B ao mesmo tempo que passa a ser a proposta mais em conta do emblema: desde 34.950€.

A marca, braço premium do Grupo Toyota, fala num modelo que irá “revolucionar o posicionamento da Lexus no mercado”, desafiando, segundo o engenheiro-chefe Kunihiko Endoh, “o conceito convencional de um carro de luxo”. É que o LBX é o mais pequeno SUV da gama que, sem comprometer a qualidade a que o emblema habituou os seus clientes, se apresenta com um preço que considera competitivo: começa nos 34.950€.

“Projectado e produzido com foco nos gostos europeus”, o LBX (acrónimo para Lexus Breakthrough Crossover) é o primeiro Lexus a ser construído sobre a plataforma global GA-B — a mesma do Yaris e do Yaris Cross da Toyota —, com algumas modificações para se distinguir dos modelos da casa-mãe de ambições mais generalistas.

O motor tricilíndrico de 1,5 litros, apoiado por um sistema eléctrico para uma configuração full-hybrid, por exemplo, é ligeiramente mais expedito, produzindo 134cv em vez dos 114cv dos Toyota. Já a plataforma foi “ajustada e adaptada para os requisitos Lexus”: baixo centro de gravidade, vias largas, projecções curtas e uma carroçaria com elevada rigidez, reforçada com adesivos estruturais e soldas curtas, com vista a manter o peso do veículo sob controlo (objectivo para o qual contribuiu ainda o recurso a materiais leves, como o alumínio ou a resina moldada).

Por fora, o LBX distingue-se da restante gama logo pelo design frontal, com uma nova interpretação da grelha fusiforme da marca, o que faz com que, não obstante as dimensões compactas (4190mm de comprimento, 1825 mm de largura e 1545 mm de altura), a sua postura seja “musculada e poderosa”. E reclama uma habitabilidade aceitável, além de espaço para carga adequado ao segmento: a bagageira apresenta uma volumetria de 332 litros.

Foto Lexus LBX 2024 ANDREAS HEMPEL

Foto Lexus LBX 2024 DR

No interior, há um painel de instrumentos específico da Lexus, a partir de sete polegadas, mas que pode crescer até às de 12,3”, bem como um ecrã central de infoentretenimento táctil, com 9,8 polegadas. A integração do smartphone faz-se através de ligações Apple CarPlay (sem fios ou por cabo) ou Android Auto (apenas por cabo), sendo possível recorrer a uma aplicação específica para usar o telemóvel como chave digital (que pode ser partilhada).

O Lexus LBX começa a estar disponível para reservas a partir de 6 de Novembro, desde 34.950€. No entanto, a versão deste valor, de entrada de gama, com jantes 17”, bancos em tecido, volante e alavanca de velocidades em pele, painel de instrumentos de 7”, ecrã multimédia de 9,8”, sistema navegação e câmara auxiliar de estacionamento, só chegará a partir de Junho.

Antes, em Março, começam a chegar as versões mais equipadas. A Elegant, a partir de 38.500€, apresenta jantes de 18”, sensor de chuva, espelho e bancos aquecidos e pack comfort (entrada sem chave, carregador wireless, espelhos exteriores rebatíveis electricamente), enquanto a Emotion (desde 41.500€) soma ao equipamento jantes maquinadas de 18”, vidros escurecidos e pack tech (bagageira com abertura eléctrica, painel instrumentos de 12,3” e monitorização da atenção do condutor), e a Relax (44.000€) traz o banco do condutor com ajuste eléctrico, volante e alavanca em pele, patilhas no volante e pack premium (faróis high LED, com assistência em curva, e faróis nevoeiro dianteiros, além de volante aquecido).

O topo de gama Cool (44.350€) acrescenta jantes maquinadas, vidros escurecidos, bancos em pele e alcantara, que, por mais 3150€, pode incluir pack advanced, com estacionamento remoto, head-up display, comandos tácteis no volante e sistema áudio Mark Levinson.