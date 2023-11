Benamôr junta-se à TAP e voa em executiva

“Com esta parceria, é reforçada a portugalidade que as duas empresas se orgulham de promover pelo mundo”, diz o comunicado da Benamôr.

Para quem viaja em classe executiva, nos voos de longo curso, a TAP oferece, numa colaboração com a Benamôr, uma bolsa de conforto que inclui creme de mãos, tampões para os ouvidos, escova e pasta de dentes, meias e uma máscara para os olhos.

“Com esta parceria, é reforçada a portugalidade que as duas empresas se orgulham de promover pelo mundo”, diz o comunicado da Benamôr, marca criada em 1925, em Lisboa. Assim, a bolsa é disponibilizada em quatro cores, numa referência aos diferentes cremes de mãos que a marca vende.

Foto Al+em do creme de mãos, as bolsas incluem tampões para os ouvidos, escova e pasta de dentes, meias e máscara para os olhos DR

A “laranjinha” remete para a laranja, trazida para a Europa pelos portugueses; a “nata” lembra os pastéis de nata; a “alecrim” evoca a erva aromática que, além das propriedades culinárias, tem também propriedades cosméticas; e a “gordíssimo”, numa referência à manteiga de carité, originária de África.

Todos os materiais utilizados nas bolsas são rPET, ou seja, produzidos com garrafas recicladas de plástico e outros resíduos. “O rPET é tão bom como o poliéster virgem, mas requer menos recursos para ser produzido e poupa até 60% de energia e mais de 30% de emissões de CO2”, descreve o comunicado.

A Benamôr esteve na mesma família durante várias décadas e foi comprada em 2016, mas manteve as suas fórmulas, bem como um packaging com referências aos anos 1920, com inspiração na art déco.

Esta parceria entre a companhia aérea e a marca de cosmética não é nova. No final do ano passado, a TAP anunciou que a Benamôr iria fornecer vários produtos para os seus voos e para o lounge da companhia no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, como o sabonete líquido ou os produtos de banho e de beleza.