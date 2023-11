Basquetebol: Benfica inicia Liga dos Campeões com vitória clara

“Águias” triunfaram sobre o PAOK no Grupo G. Na FIBA Europe Cup, o FC Porto consolidou o comando do Grupo E e o Sporting perdeu fora de portas, no Grupo A.

O Benfica iniciou nesta quarta-feira a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol com um triunfo convincente sobre os gregos do PAOK, por 94-72.

No pavilhão da Luz, o campeão português venceu três dos quatro parciais e teve em Ivan Almeida (28 pontos) a grande figura no ataque, devidamente secundado por Terrell Carter (26) e Toney Douglas (14).

O próximo jogo das “águias” no Grupo G será novamente em casa, no dia 8, diante do Hapoel Jerusalem.

Na FIBA Europeu Cup, o FC Porto venceu os turcos do Manisa BBSK (84-67) e lidera o Grupo E, com seis pontos, enquanto o Sporting perdeu na Bulgária, em casa do Balkan Botevgrad (81-70), e ocupa a segunda posição no Grupo A.