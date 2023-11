Corinne Bailey Rae encontrou a sua liberdade num arquivo de Chicago

Corinne Bailey Rae sempre se interessou pelo movimento dos direitos cívicos que abalou a América dos anos 1960. E foi-se habituando às muitas imagens hoje icónicas da população negra a participar em manifestações exigindo o fim da segregação racial, punhos erguidos no ar, corpos sujeitos à violência policial. Só nunca tinha visto aquilo que descobriu ao transpor as portas do Stony Island Arts Bank, em Chicago, uma biblioteca com “26 mil volumes relacionados com temáticas negras”, composta na sua maioria por livros enviados para a Johnson Publishing Company, responsável pela publicação da histórica Ebony Magazine, que nasceu em 1945 apontando a um público afro-americano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt