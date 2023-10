PS aprova sozinho OE2024 que faz o “impossível” e desfaz herança do PSD

Proposta de Orçamento do Estado para 2024 foi aprovada na generalidade. Só PAN e Livre estarão formalmente à mesa das negociações com o Governo na fase de especialidade.

A táctica tinha sido lançada por António Costa no primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e os seus ministros deram-lhe corpo nesta terça-feira. O Governo e o PS mostram-se cada vez empenhados em denegrir a herança do PSD de Pedro Passos Coelho, ligando Luís Montenegro ao antigo primeiro-ministro e aos tempos da troika. E proclamando que conseguem, neste orçamento, aplicar o que o PSD dizia ser impossível: aumentar rendimentos, baixar IRS e reduzir a dívida.