Filmes para o Halloween do menos até ao mais assustador

Uma ponta visível e previsível e as profundezas desconfortáveis e perigosas: assim é um icebergue e esta lista de filmes de Halloween, que te leva do mais relaxante ao mais perturbador.

Noite leve

O Estranho Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas , 1993)

Este filme de Henry Selick, escrito por Tim Burton, é uma experiência leve para o Dia das Bruxas. Tão leve que há quem defenda que, na verdade, se trata de um filme de Natal. Sobre isso, deixamos que decidas por ti, mas uma coisa é certa: é a companhia perfeita para os fãs de musicais e animação stop-motion.

Disponível na Disney+

Coraline e a Porta Secreta (Coraline, 2009)

Mais um filme de Henry Selick, mas um bocadinho mais sinistro. Quando Coraline sente que não tem atenção suficiente dos pais, a sua vida dá uma volta e rapidamente lhe ensina que temos de ter cuidado com o que desejamos. Não te vai assustar muito, mas (spoiler) nunca mais vais olhar para botões da mesma forma.

Disponível na Apple TV

Suspense moderado

Drácula de Bram Stroker (Bram Stroker's Dracula, 1992)

Saímos do mundo da animação e chegámos ao terror clássico. Como o título indica, este filme é baseado na personagem incontornável de Bram Stroker, o Conde Drácula. Com uma atmosfera sombria pelas mãos de Francis Ford Coppola, esta longa-metragem já captura bem o espírito do Halloween sem que precises de ter muita coragem.

Disponível na Apple TV

Seven- 7 Pecados Mortais (Se7en, 1995)

O medo nem sempre vem na forma de terror e a prova disso é este filme. Dois detectives, interpretados por Morgan Freeman e Brad Pitt, juntam as pistas para apanhar o serial killer que mata segundo os pecados capitais. Verdadeiramente perturbador, reflexivo e promete deixar-te na ponta do sofá em ânsia para resolver este mistério.

Disponível na HBO Max

Susto razoável

Saw- Enigma Mortal (Saw, 2004)

Saw é a definição de terror visual e nada melhor para mergulhar neste mundo terrífico do que o início. Aqui vemos um dos jogos do serial killer que rapta pessoas e as coloca em armadilhas mortais. Se gostares deste filme, a noite é longa e a saga já conta com mais nove.

Disponível na Netflix

Um Lugar Silencioso (A Quiet Place, 2018)

Imagina um mundo invadido por criaturas cegas, mas extremamente sensíveis ao som. O mais pequeno barulho é uma sentença de morte. É isso que se vive neste filme de John Krasinski, protagonizado pela sua mulher na vida real, Emily Blunt. Se já tinhas paranóias sobre os pequenos barulhos em casa, a situação não vai melhorar.

Disponível na Netflix

Pesadelo garantido

O Ritual (Midsommar, 2019)

Se anos de experiência em filmes de terror te ensinaram que o mal só vem de noite, O Ritual vai mesmo apanhar-te de surpresa. Quando um grupo de amigos ruma a uma pequena terra na Suécia para estudar o festival do solstício de verão, tudo parece idílico. Até que as tradições mórbidas começam a aparecer.

Disponível na Amazon Prime Video

Massacre no Texas (The Texas Chain Saw Massacre, 1974)

Cinco amigos vão em direcção ao Texas rural, depois de terem sido informados que a campa do avô de um deles teria sido vandalizada. Mal sabiam que estariam a viver a primeira história de Leather face, o assassino em série com uma motosserra e uma máscara de pele humana. Claustrofóbico, intenso e muito barulhento.

Em exibição na TV Cine Action, dia 31 de Outubro, às 20h25

Para não pregares olho

Hereditário (Hereditary, 2018)

Todas as famílias têm segredos e é isso que Hereditário explora. Quando morre a matriarca dos Graham, a família é obrigada a lidar com segredos bastante perturbadores. O filme de Ari Aster, também realizador de O Ritual, é considerado por muitos o filme de terror mais assustador das últimas décadas.

Disponível na Google Play Store

A Semente do Diabo (Rosemary's Baby, 1968)

Construir uma família pode ser um desafio. Roman Polanski tornou-o num pesadelo. Um casal muda-se para um apartamento em Central Park West, mas começa a ter maus pressentimentos sobre os vizinhos. Podíamos fazer uma descrição perturbadora, mas nada se equipararia a este filme que quem vê diz nunca esquecer.

Disponível na Apple TV