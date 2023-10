Quando o Moisés visitava o Urso, o Severo dizia: Olha o dos dois mundos, um olho na serra, outro naquelas tretas. Ou então, simplesmente: Olha o maluco, e retirava-se antes que ele começasse com as histórias estúpidas de viajante intrépido, com experiências exóticas de lugares exóticos, que contava endireitando-se com a verve de um orador romano, elevado e pomposo, com o exagero próprio de quem quer impor alguma verosimilhança. O Severo fechava a porta do quarto e o Moisés das tretas encostava-se a ela, para relatar as suas conquistas: Talvez não acredite em mim, mas foi assim mesmo, sem tirar nem pôr, palavra de honra, em Istambul, de onde venho, frequentei dezenas de salões e lupanares. Abracei mais de uma centena de mulheres imensas, agarrei-as a todas pela cintura para valsar com elas antes do amor, especialmente com as ruivas que são mulheres mais pesadas do que as outras, mas que sabem naturalmente rodopiar e, com a luminosa cor da guedelha, elevar um bailarino medíocre a um espantoso Fred Astaire, ao que eu, além do movimento das ancas, acrescentava ao baile as devidas carícias, pelas nádegas e pelos cabelos, osculando-as nos rostos amaciados pela maquilhagem importada do Egipto. Depois, na intimidade do leito, dividíamos tâmaras e queijo de cabra, em lençóis de seda escarlate deixando o suco dos frutos pingar na pele e limpando os dedos uns aos outros e aos tecidos das camas chinesas, e ainda comíamos uvas e passas de alperce que vinham de Éfeso. Mas não pense que a questão se resumia à luxúria, mas ao verdadeiro convívio entre almas, eu, com anos de erudição e exercício poético, que também fortalece os músculos, e elas com a adiposidade de Vénus coberta de perfumes árabes e o hálito a cheirar a funcho e a cominhos e a coentros. Sim, eram essas as mulheres com quem eu me deitava a ver o Bósforo e o mar de Marmara.

