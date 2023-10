O novo Centro Cultural do Bairro Alto é o “espaço de resistência” com que sonhou José Pinho

O sonho comandou a vida de José Pinho (1953-2023) e, seis meses após a sua morte, concretiza-se ainda: esta quarta-feira abre ao público o Casa do Comum do Bairro Alto – Centro Cultural, que se afirma como uma espécie de porta aberta para a criatividade e, ou não fosse o bairro lisboeta centenário nestas coisas da boémia, “um lugar onde se pode sair à noite sem combinar com ninguém e encontrar pessoas que apetece ver”, como descreve Pedro Pinho, filho do emblemático livreiro. Fica na Rua da Rosa este edifício labiríntico e aconchegante dado à música, ao cinema, à comida e à bebida – mas, em primeiro lugar, à leitura e aos livros.

