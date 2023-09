Uma década após renascer, Intendente deixou de ser a “sala de estar” de Lisboa

Numa reunião da Câmara Municipal de Lisboa (CML), no Verão de 2014, o então presidente da autarquia, António Costa (PS), tentava amenizar o descontentamento dos moradores com o ruído de bares e da animação cultural no Largo do Intendente. Evocando a reabilitação do Bairro Alto, antes também estigmatizado pela marginalidade, Costa admitia a dificuldade de compatibilizar tais actividades com as funções residenciais. Mas insistia na necessidade de continuar “o processo de transformação”, incentivando a renovação em curso. “Temos dois cafés no Intendente, mas temos de ter mais, para garantir que há ali vida e gente a circular”, dizia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt