Descobertos fósseis de lampreias enormes com 160 milhões de anos

Para surpresa dos cientistas, uma lampreia com 160 milhões de anos descoberta na China tem 60 centímetros de comprimento. Hoje, as seis espécies deste animal continuam ameaçadas em Portugal.

Embora não seja época de lampreia – essa é só de Fevereiro a Abril –, não se pode dizer que este animal tenha desaparecido do mapa. No Norte da China, a descoberta de dois fósseis de antepassados da lampreia, um dos quais com 60 centímetros, surpreendeu os cientistas. O espanto está no tamanho e no facto de ter 160 milhões de anos, um dos mais antigos fósseis já encontrados de lampreia.