Pizarro confia que foram dados “passos muito significativos” para acordo com médicos

Ministro reconhece que desvio de médicos que realizam ecografias obstétricas para o serviço de urgência condiciona exames das grávidas do Porto Oriental, no Centro Hospitalar de S. João.

A escusa dos médicos em realizar horas extraordinárias para lá das 150 anuais obrigatórias obrigou à suspensão de um protocolo de saúde materna do Centro Hospitalar de S. João com o Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental, revelou, na manhã desta segunda-feira, a deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires, na Comissão de Saúde da Assembleia da República. O ministro Manuel Pizarro classificou a situação como “conjuntural” e mostrou-se confiante de que será “debelada nos próximos dias”.