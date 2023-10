Ministério aceita “maior rigor” na formação de professores, sindicatos pedem novas negociações

O Ministério da Educação voltou a repor os critérios que têm estado em vigor para se conseguir a habilitação profissional para a docência, informou o vice-secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), Manuel Teodósio, no final da negociação suplementar sobre o novo regime para o acesso à profissão docente.

“O texto que nos foi apresentado a meio da reunião desta manhã é melhor do que aquele que tinha estado em cima da mesa nas anteriores sessões. Há uma maior exigência na formação científica dos futuros professores”, afirmou Manuel Teodósio em declarações aos jornalistas.

O vice-secretário-geral da FNE precisou que “vão manter-se os critérios em vigor” no que respeita à dispensa da realização de estágios, que só será aceite quando os candidatos tiverem “seis anos de prática pedagógica, em vez dos quatro” que o ME propôs no projecto de diploma original.

“É importante, mas é muito pouco”, frisou Manuel Teodósio, que apontou entre as falhas o facto de continuar a não existir “nenhuma salvaguarda” de modo a garantir que haja professores cooperantes para acompanhar os estágios dos futuros professores.

Os professores cooperantes são docentes do ensino superior. No projecto de diploma apresentado pelo ME é-lhes dada uma redução de horário de seis horas semanais para acompanharem, cada um, quatro estagiários. “É muito pouco”, comentou o dirigente da FNE, lembrando que cada estagiário tem de dar 12 horas de aulas por semana.

Manuel Teodósio lembrou também que as instituições do ensino superior têm colocado “muitas reticências, que já fizeram chegar ao ministério”, sobre o projecto de diploma, apelando a que o ME abra um novo período negocial com vista “a melhorar o texto”. Os sindicatos já não o podem fazer, visto que a negociação suplementar encerra legalmente o processo negocial.

Todos os outros sindicatos de professores têm reuniões agendadas para a tarde desta segunda-feira.